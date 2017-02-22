Торговцы попались на просрочке

Покупателям предлагали сыр и слойки с истекшим сроком годности.

Сегодня проверяющие наведались в 7 магазинов. В одном из магазинов Липецка товары находились в реализации в таре производителя (яйцо куриное, консервы зеленый горошек); а также в продаже находились с истекшим сроком годности хлебобулочные изделия «Язык слоеный с карамелью»-2шт. (срок хранения истек 22.02.2017г в 5-00час.); фасованные сыры в разрезе с истекшим сроком годности (упак. 20.02.17 09:47час. срок реализации 12часов); а вывеска магазина требует замены (не указан адрес местонахождения и фирменное наименование организации). В одном из краснинских магазинов отсутствовали ценники на семена, на два вида творога и батон , отсутствовали маркировки с указанием даты фасования и срока годности на рыбе мороженой скумбрии, колбасе вареной. Материалы информационно-аналитического наблюдения переадресованы в контрольно надзорные органы для принятия мер реагирования.