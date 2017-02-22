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36 минут назад
Фейковый профиль героини «Пусть говорят» продает рекламу
Якобы Диана Шурыгина собрала 850 000 рублей.
Как сообщает «Лайф», фейковый аккаунт героини выпуска «В разгар вечеринки» телепроекта «Пусть говорят» Дианы Шурыгиной набрал 850 000 подписчиков в Instagram и продает рекламу. Один рекламный пост в "Инстаграме" обойдется рекламодателю по "рыночной цене " в 25 000 рублей.
Программа Малахова "Пусть говорят" сделала знаменитой Диану Шурыгину. Теперь почти каждый знает историю Дианы Шурыгиной и Сергея Семёнова. Весной 2016 года в разгар молодежного гуляния над девушкой сексуально надругался парень, которого впоследствии признали виновным и посадили на 5 лет в колонию.
Сейчас весь мир следит за Дианой Шурыгиной, за ее жизнью после такой жизненной трагедии. Как утверждает девушка она подверглась сексуальному насилию со стороны молодых людей в состоянии алкогольного опьянения. Есть съёмка данной ситуации, но некоторые поддерживают девушку, а некоторые утверждают, что на видеозаписи видно, что всё происходит с её согласия, поскольку особо не видно, чтобы она сопротивлялась.
Программа Малахова "Пусть говорят" сделала знаменитой Диану Шурыгину. Теперь почти каждый знает историю Дианы Шурыгиной и Сергея Семёнова. Весной 2016 года в разгар молодежного гуляния над девушкой сексуально надругался парень, которого впоследствии признали виновным и посадили на 5 лет в колонию.
Сейчас весь мир следит за Дианой Шурыгиной, за ее жизнью после такой жизненной трагедии. Как утверждает девушка она подверглась сексуальному насилию со стороны молодых людей в состоянии алкогольного опьянения. Есть съёмка данной ситуации, но некоторые поддерживают девушку, а некоторые утверждают, что на видеозаписи видно, что всё происходит с её согласия, поскольку особо не видно, чтобы она сопротивлялась.