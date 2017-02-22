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48 минут назад

Янукович просит Трампа оценить Майдан

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#Заявление #Янукович
Янукович просит Трампа оценить Майдан

К делу стоит привлечь мировых лидеров.

Экс-президент Украины Виктор Янукович попросил президента США Дональда Трампа дать юридическую и политическую оценку действиям американских чиновников во время событий "евромайдана", передает ТАСС.

В трехлетнюю годовщину Евромайдана бывший президент дал российским и украинским журналистам большое интервью, посвященное событиям весны 2014 года на Украине. Янукович сообщил, что направил письма президентам России и США, лидерам ФРГ, Франции и Польши, а также руководителям Совета Европы, ПАСЕ и Европарламента.

- Безвинно погибли тысячи людей, пострадали десятки тысяч. Виновна в этом нынешняя киевская власть, которая в угоду своим политическим амбициям, жажде наживы вовлекла страну в трагическую войну, - считает Янукович.

Янукович в своем обращении к мировым лидерам призвал создать специальную независимую комиссию Совета Европы для расследования преступлений, совершенных в дни евромайдана. Он просит «предпринять действия, направленные на защиту основных прав человека на Украине, восстановление демократии и верховенства права».
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#Заявление #Янукович

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