В мире
57 минут назад
МИД открыл рублику фейков о России
Ознакомиться можно на сайте ведомства.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на официальном сайте Министерства иностранных дел России сегодня открывается рубрика, где будут размещаться примеры недостоверных публикаций об РФ, указывает «Российская газета».
- Здесь мы будем приводить в качестве примера такие пропагандистские вбросы различных медиаресурсов, давать ссылки на их источники и так далее, — рассказала Захарова.
Она добавила, что в рубрике будут публиковаться не все новости, поскольку пришлось бы закачивать туда 90% контента интернета.
Подборки материалов с недостоверной информацией будут находиться в разделе "Пресс-служба", откуда потом следует перейти в рубрику "Публикации и опровержения", а далее - в "Примеры публикаций, тиражирующих недостоверную информацию о России".
- Здесь мы будем приводить в качестве примера такие пропагандистские вбросы различных медиаресурсов, давать ссылки на их источники и так далее, — рассказала Захарова.
Она добавила, что в рубрике будут публиковаться не все новости, поскольку пришлось бы закачивать туда 90% контента интернета.
Подборки материалов с недостоверной информацией будут находиться в разделе "Пресс-служба", откуда потом следует перейти в рубрику "Публикации и опровержения", а далее - в "Примеры публикаций, тиражирующих недостоверную информацию о России".