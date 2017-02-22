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Липецк посетит глава представительства ЕС в России

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#Школа #Европа
Липецк посетит глава представительства ЕС в России

В городе металлургов заработает Еврошкола.

Представительство ЕС в России открывает набор слушателей на первую Еврошколу 2017 года, которая пройдет в Липецке с 17 по 19 марта, сообщают организаторы.

За три дня слушатели Еврошколы познакомятся с ведущими российскими и европейскими экспертами в области международных отношений, политики, экономики и права, бизнеса, станут участниками интереснейших дискуссий на актуальные темы. В Евросоюзе сейчас происходит целый ряд процессов, которые оказывают влияние не только на государства, входящие в ЕС, но и в целом на ситуацию в мире. Об этих процессах и пойдет речь на семинаре.

Спикеры из Европейского Союза и России постараются ответить на вопросы, куда движется Европа, каковы перспективы отношений ЕС-Россия. В планах организаторов заявлено участие публициста Константина Эггерта, главы Европейского союза в России Вигаудаса Ущацкаса, заместителя главы администрации Липецкой области Юрия Тарана, директора института всеобщей истории РАН Михаила Липкина, доцента кафедры европейской интеграции МГИМО МИД РФ Александра Тэвдой-Бурмули.

Заявку на участие в Еврошколе могут подать студенты старших курсов и аспиранты высших учебных заведений Центрального федерального округа, в первую очередь Липецкой, Воронежской, Курской, Тульской, Рязанской и Тамбовской областей. Мероприятие предназначено для молодых людей, которые активно интересуются тематикой европейско-российских связей, а также процессами, происходящими в Европе. Обязательное условие – свободное владение английским языком.
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#Школа #Европа

Комментарии (1)

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48 минут назад
Приедут голову забивать детям.Все их отношения мы знаем.Это очередное НКО? Гнать поганой метлой до ЕС.
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