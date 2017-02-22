В Липецке состоится вечер памяти певицы

Встречу посвящают Майе Кристалинской.

Вечер творчества Майи Кристалинской «И все сбылось и не сбылось» состоится в Липецкой областной специальной библиотеки для слепых. Мероприятие организуют в литературно-музыкальной гостиной «Радуга» 3 марта.



В читальном зале библиотеки пройдет музыкальный час. Будет показана слайдовая презентация о жизни и творчестве этой замечательной певицы, отрывки из документального фильма «Опустела без тебя земля…», который позволит не только услышать песни, но и почувствовать тонкую, деликатную манеру их исполнения.



Мероприятие стартует в 11.00.