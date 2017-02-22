Лед с крыши дома разбил машину и чуть не искалечил ребенка

Малыша спас отец.

Сегодня в Липецке на улице Кузнечной у дома №4а чуть не произошла трагедия – ледяные глыбы сорвались с крыши и упали на то место, где стоял ребенок.



Липчанин Андрей Тархов с сыном стоял у подъезда и разговаривал по телефону. Вдруг он услышал треск. Мужчина схватил сына и отошел в сторону. В этот момент на то место, где играл ребенок, рухнули ледяные глыбы.

- У дома покатая крыша, и во дворе нет палисадника, - рассказывает Андрей Тархов. – Поэтому во время оттепели здесь постоянно падают снег и лед практически на людей. В управляющую компанию мы обращались. После сегодняшнего случая я четыре раза набирал номер УК «Привокзальная», но трубку там так никто и не снял.

По словам местных жителей, сегодня утром лед уже падал и попал на припаркованный рядом с домом автомобиль «Мицубиси Лансер», глыба разбила лобовое стекло машины.