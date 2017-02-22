Общество

сегодня, 13:13

Лед с крыши дома разбил машину и чуть не искалечил ребенка

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#сосульки #управляющие компании
Лед с крыши дома разбил машину и чуть не искалечил ребенка

Малыша спас отец.

Сегодня в Липецке на улице Кузнечной у дома №4а чуть не произошла трагедия – ледяные глыбы сорвались с крыши и упали на то место, где стоял ребенок.

Липчанин Андрей Тархов с сыном стоял у подъезда и разговаривал по телефону. Вдруг он услышал треск. Мужчина схватил сына и отошел в сторону. В этот момент на то место, где играл ребенок, рухнули ледяные глыбы.

- У дома покатая крыша, и во дворе нет палисадника, - рассказывает Андрей Тархов. – Поэтому во время оттепели здесь постоянно падают снег и лед практически на людей. В управляющую компанию мы обращались. После сегодняшнего случая я четыре раза набирал номер УК «Привокзальная», но трубку там так никто и не снял.

По словам местных жителей, сегодня утром лед уже падал и попал на припаркованный рядом с домом автомобиль «Мицубиси Лансер», глыба разбила лобовое стекло машины.

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#сосульки #управляющие компании

Комментарии (6)

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Мимоходом

5 минут назад
Вы хотите что-то от Привокзальной добиться？ Наивные！ Там вор на воре и бездельники. А сегодня наверняка корпоративчик с утра, так что не пытайтесь дозвониться.
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Вова

7 минут назад
Вы главное деньги платите ук ,вас и грохнут с крыши
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Замечено

34 минуты назад
,что сосульки падают в основном на обеспеченных граждан...
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фокс

49 минут назад
УК "ПРИВОКЗАЛЬНАЯ"- ГЕН.ДИРЕКТОР ДЕПУТАТ ГОР. СОВЕТА Шкляров Ю.Д.
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Напридумывать можно всё что угодно

4 минуты назад
А где видео о том, что глыба упало на то место, где стоял ребёнок? Выдумать можно что угодно, а в реальности в метрах 10 лёд упал
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ViSt

сегодня, 13:39
Главное что объявления на входных дверях висят,отмаз железный!!!!только тут упало именно с крыши.
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