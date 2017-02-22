Ветеран встретит 23 февраля в мокрой квартире

Течь началась после капитального ремонта дома.

В редакцию GOROD48 обратился жилец дома №5 на площади Константиновой в Липецке Сергей Корабельников. Их дом в рамках программы капитального ремонта в Липецкой области значительно обновили в 2015 году, и с этого времени жильцам строения приходится терпеть коммунальные неудобства. После капремонта в доме начало топить квартиры.



- До проведения капитального ремонта у нас редко заливало квартиры, и то — в сильные дожди. Это происходило из-за плохой кровли. В 2015 году наш в дом нагрянул капитальный ремонт. Мы подумали: «Ну, наконец-то заживем по-человечески!». Но не тут-то было. Первая оттепель принесла в мою квартиру течь, - указывает житель третьего, верхнего, этажа дома Сергей Корабельников.



Увидев течь, мужчина зимой 2016 года обратился в фонд капитального ремонта, управляющую компанию «Сокол», прокуратуру. Был составлен акт порчи водой жилья. Еще год назад фонд капитального ремонта указал ему на вину «управляшки», а там ответили, что теперь крышей должен заниматься ФКР. В итоге, в январе 2017 года ситуация повторилась.



- Проблема залития состоит в том, что неправильно сконструирована сама крыша и водосток. Труба для сточных вод фактически примыкает к стене дома. С первой оттепелью скопившийся в желобе лед уходит по строению через чердак в мою квартиру. Я-то еще ладно, но на втором этаже живет ветеран Великой Отечественной войны Ольга Григорьевна Дьякова. Героическая 95-летняя женщина встретит День защитника Отечества в сырой квартире: течь дошла и до ее жилья, - указывает Сергей Корабельников.



Сейчас Сергей всеми силами пытается не пустить течь в квартиру ветерана ВОВ: на полу кухни — тряпки, на окне стоит галерея стеклянных пятилитровых банок. На стенах и потолке, что квартиры Сергея, что его соседки — говорящие сами за себя пятна, в жилье — запах сырости. Липчанин и сейчас старается решить первопричину проблемы, но снова начинает путь по замкнутому кругу — ФКР, «Сокол», прокуратура, Госжилинспекция.



- Это какой-то коммунальный апокалипсис, - сокрушается Сергей. - Фонд капитального ремонта пеняет на то, что «управляшка» не чистит снег, а директор «Сокола» бравирует гарантийными сроками по работам. В итоге — снег не чистится, стены мокнут, водосток никто не переделал. Мне вот интересно посмотреть на особняки директоров организаций… У них также «профессионально» организован сток воды? Им тоже ремонт делали какие-то гастарбайтеры? - задает риторические вопросы Сергей.



Ситуацию по вопросу попробовали прояснить в фонде капитального ремонта по Липецкой области.



- Фонд капитального ремонта передал, а управляющая компания «Сокол» приняла итоги работ. Теперь ответственность за состояние крыши и чистку снега лежит именно на УК «Сокол». Если бы подрядчик работ по капитального ремонту «Грязистройкомфорт» выполнили что-то неверно, то «Сокол» просто бы не принял объект, - указала пресс-секретарь ФКР по Липецкой области Оксана Краевская. - Проблема кроется в том, что с крыши не убираются осадки. Тем не менее, если в дождь выяснится, что квартиры снова намокают, и в ситуации виноваты результаты работы подрядчика, то он в рамках гарантийного срока должен будет все исправить.