Общество

27 минут назад

На Украине сделали большой билет в Липецк и гигантскую конфету

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#Рошен #Порошенко #
На Украине сделали большой билет в Липецк и гигантскую конфету

Билет и конфета предназначены для Петра Порошенко.

В среду, 22 февраля, участники Марша национального достоинства оставили на улице Банковой в Киеве «подарки» для президента Украины Петра Порошенко.

Так, активисты установили возле металлического ограждения огромный билет на поезд сообщением «Киев-Липецк», но без указания даты отправления и прибытия. Там же они оставили большую «шоколадную конфету» в желтой обертке. Кроме того, протестующие кинули несколько дымовых шашок, сообщает nbnews.

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Напомним, месяц назад Петр Порошенко распорядился закрыть свою фабрику в Липецке с 1 апреля. Но, несмотря на это, спекуляции продолжаются.


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#Рошен #Порошенко #

Комментарии (2)

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АК

2 минуты назад
Козявка, А войны и нет Если бы была война то эти свиньи уже на второй бы день нам сапоги лизали.
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Козявка

9 минут назад
что с нами сделали правители!!! люди очнитесь! русские и украинцы братья! нет войне!
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