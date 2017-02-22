Общество
27 минут назад
На Украине сделали большой билет в Липецк и гигантскую конфету
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Билет и конфета предназначены для Петра Порошенко.
В среду, 22 февраля, участники Марша национального достоинства оставили на улице Банковой в Киеве «подарки» для президента Украины Петра Порошенко.
Так, активисты установили возле металлического ограждения огромный билет на поезд сообщением «Киев-Липецк», но без указания даты отправления и прибытия. Там же они оставили большую «шоколадную конфету» в желтой обертке. Кроме того, протестующие кинули несколько дымовых шашок, сообщает nbnews.
Напомним, месяц назад Петр Порошенко распорядился закрыть свою фабрику в Липецке с 1 апреля. Но, несмотря на это, спекуляции продолжаются.
Так, активисты установили возле металлического ограждения огромный билет на поезд сообщением «Киев-Липецк», но без указания даты отправления и прибытия. Там же они оставили большую «шоколадную конфету» в желтой обертке. Кроме того, протестующие кинули несколько дымовых шашок, сообщает nbnews.
Напомним, месяц назад Петр Порошенко распорядился закрыть свою фабрику в Липецке с 1 апреля. Но, несмотря на это, спекуляции продолжаются.
1 230
АК
Козявка