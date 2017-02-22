На Украине сделали большой билет в Липецк и гигантскую конфету

Билет и конфета предназначены для Петра Порошенко.

В среду, 22 февраля, участники Марша национального достоинства оставили на улице Банковой в Киеве «подарки» для президента Украины Петра Порошенко.Так, активисты установили возле металлического ограждения огромный билет на поезд сообщением «Киев-Липецк», но без указания даты отправления и прибытия. Там же они оставили большую «шоколадную конфету» в желтой обертке. Кроме того, протестующие кинули несколько дымовых шашок, сообщает nbnews.Напомним, месяц назад Петр Порошенко распорядился закрыть свою фабрику в Липецке с 1 апреля. Но, несмотря на это, спекуляции продолжаются.