В Липецке обсудят раздельный сбор мусора

Состоится интеллектуальная дуэль «Раздельный сбор мусора: за и против».

Как сообщает пресс-служба департамента культуры Липецка, 27 февраля в 13.00 в Библиотечно-информационном центре имени Бартенева состоится интеллектуальная дуэль «Раздельный сбор мусора: за и против». Предметом дискуссии станет возможность реализации раздельного сбора отходов в нашем городе, а также актуальность проблемы в России. Своё мнение выскажут дуэлянты: Георгий Лошаков, председатель Липецкого городского отделения Всероссийского общества охраны природы, а также независимые эксперты, представители администрации города, Липецкого городского Совета депутатов, промышленных предприятий, образовательных учреждений, Общественных палат города и области, городского и областного отделений Всероссийского общества охраны природы, общественность города и инициативные липчане. Общение в подобном формате проходит в нашем городе с 2016 года в рамках проекта территориальных инициатив «ЛипецкПолис: Меняем жизнь к лучшему!», инициатором которого стала Централизованная библиотечная система Липецка. Жителей и гостей города приглашают принять участие в дискуссии, задать вопросы дуэлянтам и экспертам и высказать своё мнение по теме интеллектуального поединка. Вопросы также можно задать по телефону 34-71-01, 27-09-76 или отправить по адресу электронной почты cebusinfo@yandex.ru.