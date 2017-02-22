В детской художественной студии открылась выставка «Художник-педагог»

В музее Детской художественной школы №2 им. В.И. Сурикова торжественно открылась областная выставка «Художник-педагог».

Экспозиция включает работы по живописи, графике, скульптуре, ДПИ и батику преподавателей из школ искусств Липецка и Липецкой области. Часть работ, представленных на выставке, состоит из работ, выполненных преподавателями на курсах повышения квалификации, прошедших осенью 2016 года, под руководством Кацба Виталия Янковича, члена Союза художников России и Абхазии, директора ДДТ «Айнар» г. Сухум. Остальные работы – это свободные творческие композиции педагогов детских художественных школ и школ искусств Липецка и Липецкой области.

Авторские композиции участников выставки, которые отличаются собственным художественным языком и стилем, показали высокий профессиональный уровень и творческий потенциал преподавателей. На открытии выступили юные музыканты из детской школы искусств №7. Выставка продлится до 21 марта, сообщили в департаменте культуры Липецка.