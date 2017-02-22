Общество

32 минуты назад

В Липецком зоопарке на Масленицу будут катать на ослице и пони

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#зоопарк #Масленица
В Липецком зоопарке на Масленицу будут катать на ослице и пони

Зверей уже наряжают.

Для праздничных весёлых катаний, которые состоятся 26 февраля с 10.00 до 16.00 у входа в зоопарк, были наряжены пони Кара, ослица Машка, лошадка Мышка. На них планируется катать детей верхом.

Пони Нимб прокатит детей в санях. Ростовая фигура «Лев» будет встречать людей у входа в зоопарк.

Для посетителей зоопарка 26 февраля в «Зимнем саду» с 12.00 до 15.00 пройдёт выставка контактной группы животных: морская свинка, карликовый кролик, степная и болотная черепахи, мадагаскарские тараканы, палочники.

А в 14.20 состоится показательное кормление ягуаров, тигра, лигра и пум. В зимнем павильоне птиц можно поучаствовать в письменной викторине «Такие разные птицы». Выездная выставка питомцев зоопарка пройдёт на дворе школы № 70, сообщили в зоопарке.
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#зоопарк #Масленица

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