Липчане жалуются на некачественную воду

И даже уверяют — от воды наступает тошнота и рвота.

В редакцию GOROD48 обратились жители улицы Зареченская Липецка. По словам Маргариты Ермаковой, из крана вот уже который день идёт вода с отвратительным запахом канализации. В ночь с 17 на 18 февраля 7-летняя дочь женщины почувствовала себя плохо: у ребёнка открылась рвота, и мама уверена — причиной стала именно вода.



— Я поговорила с соседями, и выяснилось, что ещё три человека на нашей улице почувствовали себя плохо, у них тоже была тошнота и рвота, и все думают, что причиной стала как раз вода, — рассказала GOROD48 Маргарита Ермакова. — Мы думаем, что после большого отключения воды в районе Новолипецка с водой что-то случилось, нам кажется, что её качество заметно ухудшилось. Мы вообще перестали пить воду из крана, потому что считаем, что делать это опасно для нашего здоровья. Вчера у нас было очередное отключение воды — и снова пошла вода белого цвета с ужасным запахом. Мы боимся такое пить!



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ЛГЭК, ситуация на улице Зареченская с отключениями воды на проспекте Мира и Осеннем проезде 16 и 17 февраля никак не связана. Но 16 февраля от жителей этой улицы, действительно, поступила первая заявка на некачественную воду. Была сделана промывка водовода. 19 февраля поступила повторная жалоба на то, что мутность воды не уходит. Вчера по этому поводу пожаловались снова.



- По жалобам жителей осуществляется промывка трубы, - отметили в пресс-службе ЛГЭК. - Предположительно, причиной неприятного запаха и мутности воды мог стать застой в трубах. Возможно, перепады давления или иные причины привели к тому, что застой был размыт, и это вызвало запах. Что касается качества воды — то мы ежедневно берем пробы воды с этого участка водовода, и вода соответствует всем требованиям и нормам о санитарным, химическим, микробиологическим показателям. Но трубы старые, может возникать застой, и его размытие. Как следствие — мутность и запах воды. Промывать трубы мы продолжим до победного — до тех пор, пока эти недостатки не будут полностью устранены, и жителей будет все устраивать. Но ещё раз добавим — здоровью липчан ничего не угрожает, и конечно, ни к какому ухудшению самочувствия эта вода привести не могла.

