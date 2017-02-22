Процедурой банкротства смогут воспользоваться 100 тысяч россиян

Замминистра экономики рассказал об упрощении процедуры банкротства.

Замминистра экономики Николай Подгузов рассказал об упрощении процедуры личного банкротства, которой теперь смогу воспользоваться сотни тысяч россиян.

В частности, как стало известно «Известиям», Подгузов подготовил проект изменений в закон, исключающий из процедуры финансовых управляющих, если сумма задолженности не превышает 900 тыс. рублей.

Новые поправки связаны с тем, что большинству потенциальных банкротов процедура обходится слишком дорого.

«Несмотря на то, что мы снизили пошлину до 300 рублей с 6 тыс., финансирование расходов на проведение процедур банкротства все же не по карману значительному числу потенциальных банкротов. Поэтому мы и подготовили поправки в законодательство», – сообщил «Известиям» Подгузов.

По мнению замминистра, новые правила позволят воспользоваться процедурой личного банкротства, как минимум 100 тыс. россиян, поскольку, исходя из статистики бюро кредитных историй, сейчас в стране около 600 тыс. человек с долгом более полумиллиона рублей и просрочкой в 90 дней.



