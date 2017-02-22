Происшествия

54 минуты назад

Полицейские нашли у задержанного свинцовый кастет

8 330
#оружие
Полицейские нашли у задержанного свинцовый кастет

Владельцу кастета грозит до двух лет заключения.

В феврале во время личного досмотра в дежурной части отдела полиции по Задонскому району у задержанного за совершение административного правонарушения был обнаружен кастет, незаконно изготовленный путем переплава свинцовых пластин. 

По данному факту возбуждено уголовное дело ч.4 ст.223 Уголовного кодекса РФ, надзор за законностью на всех этапах расследования которого осуществляет прокуратура района.

Согласно ч.4 ст.223 Уголовного кодекса РФ незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия ограниченного поражения либо незаконное изготовление газового оружия, холодного оружия, метательного оружия, а равно незаконные изготовление, переделка или снаряжение патронов к огнестрельному оружию ограниченного поражения либо газовому оружию, наказываются обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок от 1 года до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 2 лет со штрафом в размере от 50 тысяч до 80 тысяч рублей либо без такового, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

8 330
#оружие

Комментарии (9)

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Арон

54 секунды назад
Бред какой то, люди со стволами ходят, а тут кастет какой то полукривой, менты по моему уху ели!!!
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зануда

20 минут назад
Рыбак., а ты, не иначе, пращу изготовил! привязав шнурок к закидушному грузилу... пройдёмте )))
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зануда

21 минуту назад
Матвей , ему изготовление шьют. т.е. фигурант не только криворукий, но и тупой.
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зануда

22 минуты назад
ттт, вот-вот... когда мы в детстве пионерском такой фигнёй занимались - выходило аккуратнее.
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ч

41 минуту назад
глупости какие то но носить надо,я ношу на всякий случай альп карабин форма как у кастета да и при применении работает аналогично и по сраным законам ни какого отношения не имеет ч какому либо оружию
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Матвей

45 минут назад
Жесть у меня тоже есть кастет я всегда с ним хожу и перцовый балончик есть это что если меня с ними задержат мне грозит 2 года !? На меня уже нападали грабители 3 мая 2016 года прямо на остановке.
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для ттт

22 минуты назад
Пробей на сайте любого суда области приговоры по 222 ук. В большинстве случаев у "виновных" якобы находили именно пять патронов от АК или ПМ. Зачем людям носить с собой патроны без ствола? Затем, что это всё мусорские подставы! Кастет - такая же подстава! Согласен, что мусора - мрази!
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Рыбак.

37 минут назад
Идиоты не высасывайте из пальца уголовное дело . Стаким успехом грузел отлитый для закидушки попадет под статью . Мусара мрази.
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ттт

40 минут назад
21 век на дворе, его только за корявость поделки нужно посадить. Что б не позорил мастеров кастетостроения.
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