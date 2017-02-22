Полицейские нашли у задержанного свинцовый кастет

Владельцу кастета грозит до двух лет заключения.

В феврале во время личного досмотра в дежурной части отдела полиции по Задонскому району у задержанного за совершение административного правонарушения был обнаружен кастет, незаконно изготовленный путем переплава свинцовых пластин.

По данному факту возбуждено уголовное дело ч.4 ст.223 Уголовного кодекса РФ, надзор за законностью на всех этапах расследования которого осуществляет прокуратура района.

Согласно ч.4 ст.223 Уголовного кодекса РФ незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия ограниченного поражения либо незаконное изготовление газового оружия, холодного оружия, метательного оружия, а равно незаконные изготовление, переделка или снаряжение патронов к огнестрельному оружию ограниченного поражения либо газовому оружию, наказываются обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок от 1 года до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 2 лет со штрафом в размере от 50 тысяч до 80 тысяч рублей либо без такового, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.