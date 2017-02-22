В Липецке отключение света и повышение мутности воды

В связи с ремонтными работами на сетях электроснабжения с 27 по 3 марта с 9:00 до 17:00 будет отключена электроэнергия в жилых домах частного сектора:

ул. Гранитная,



ул. Кротевича,



ул. Урицкого,



ул. Новокарьерная,



ул. Шевченко,



ул. Вавилова,



ул. Тельмана.



В связи с производством ремонтных работ с 22 февраля до 20:00 28 февраля возможно повышение мутности питьевой воды следующим потребителям:



р-он НЛМК;



ул. Ленина;



ул. Интернациональная;



ул. Плеханова;



ул. Зегеля;



ул. Гагарина;



ул. Космонавтов;



ул. Желябова;



ул. Пролетарская;



ул. Угловая;



ул. Тельмана;



ул. Вавилова;



30 лет Октября;



ул. 4 Пятилетки;



ул. Шкатова;



ул. Горняцкая;



ул. Урицкого;



пр. Шишкина;



ул. Шевченко;



ул. Нахимова;



ул. Гайдара;



ул. Новокарьерная;



ул. Кротевича;



ул. Гранитная;



ул. Железнодорожная;



ул. Пионерская;



ул. Вилкова;



ул. Салтыкова - Щедрина;



ул. Елецкая;



ул. К. Цеткин;



ул. Карьерная;



ул. 9 Января;



ул. Студеновская;



ул. Чапаева.



АО "ЛГЭК" приносит свои извинения за причиненные неудобства.



Дополнительную информацию можно получить по тел. 075 и 236- 075