Общество
сегодня, 12:02
В Липецке отключение света и повышение мутности воды
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В связи с ремонтными работами на сетях электроснабжения с 27 по 3 марта с 9:00 до 17:00 будет отключена электроэнергия в жилых домах частного сектора:
ул. Гранитная,
ул. Кротевича,
ул. Урицкого,
ул. Новокарьерная,
ул. Шевченко,
ул. Вавилова,
ул. Тельмана.
В связи с производством ремонтных работ с 22 февраля до 20:00 28 февраля возможно повышение мутности питьевой воды следующим потребителям:
р-он НЛМК;
ул. Ленина;
ул. Интернациональная;
ул. Плеханова;
ул. Зегеля;
ул. Гагарина;
ул. Космонавтов;
ул. Желябова;
ул. Пролетарская;
ул. Угловая;
ул. Тельмана;
ул. Вавилова;
30 лет Октября;
ул. 4 Пятилетки;
ул. Шкатова;
ул. Горняцкая;
ул. Урицкого;
пр. Шишкина;
ул. Шевченко;
ул. Нахимова;
ул. Гайдара;
ул. Новокарьерная;
ул. Кротевича;
ул. Гранитная;
ул. Железнодорожная;
ул. Пионерская;
ул. Вилкова;
ул. Салтыкова - Щедрина;
ул. Елецкая;
ул. К. Цеткин;
ул. Карьерная;
ул. 9 Января;
ул. Студеновская;
ул. Чапаева.
АО "ЛГЭК" приносит свои извинения за причиненные неудобства.
Дополнительную информацию можно получить по тел. 075 и 236- 075
ул. Кротевича,
ул. Урицкого,
ул. Новокарьерная,
ул. Шевченко,
ул. Вавилова,
ул. Тельмана.
В связи с производством ремонтных работ с 22 февраля до 20:00 28 февраля возможно повышение мутности питьевой воды следующим потребителям:
р-он НЛМК;
ул. Ленина;
ул. Интернациональная;
ул. Плеханова;
ул. Зегеля;
ул. Гагарина;
ул. Космонавтов;
ул. Желябова;
ул. Пролетарская;
ул. Угловая;
ул. Тельмана;
ул. Вавилова;
30 лет Октября;
ул. 4 Пятилетки;
ул. Шкатова;
ул. Горняцкая;
ул. Урицкого;
пр. Шишкина;
ул. Шевченко;
ул. Нахимова;
ул. Гайдара;
ул. Новокарьерная;
ул. Кротевича;
ул. Гранитная;
ул. Железнодорожная;
ул. Пионерская;
ул. Вилкова;
ул. Салтыкова - Щедрина;
ул. Елецкая;
ул. К. Цеткин;
ул. Карьерная;
ул. 9 Января;
ул. Студеновская;
ул. Чапаева.
АО "ЛГЭК" приносит свои извинения за причиненные неудобства.
Дополнительную информацию можно получить по тел. 075 и 236- 075
419