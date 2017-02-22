Общество

сегодня, 12:02

В Липецке отключение света и повышение мутности воды

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#ЛГЭК
В Липецке отключение света и повышение мутности воды

В связи с ремонтными работами на сетях электроснабжения с 27 по 3 марта с 9:00 до 17:00 будет отключена электроэнергия в жилых домах частного сектора:

ул. Гранитная,

ул. Кротевича,

ул. Урицкого,

ул. Новокарьерная,

ул. Шевченко,

ул. Вавилова,

ул. Тельмана.

В связи с производством ремонтных работ с 22 февраля до 20:00 28 февраля возможно повышение мутности питьевой воды следующим потребителям:

р-он НЛМК;

ул. Ленина;

ул. Интернациональная;

ул. Плеханова;

ул. Зегеля;

ул. Гагарина;

ул. Космонавтов;

ул. Желябова;

ул. Пролетарская;

ул. Угловая;

ул. Тельмана;

ул. Вавилова;

30 лет Октября;

ул. 4 Пятилетки;

ул. Шкатова;

ул. Горняцкая;

ул. Урицкого;

пр. Шишкина;

ул. Шевченко;

ул. Нахимова;

ул. Гайдара;

ул. Новокарьерная;

ул. Кротевича;

ул. Гранитная;

ул. Железнодорожная;

ул. Пионерская;

ул. Вилкова;

ул. Салтыкова - Щедрина;

ул. Елецкая;

ул. К. Цеткин;

ул. Карьерная;

ул. 9 Января;

ул. Студеновская;

ул. Чапаева.

АО "ЛГЭК" приносит свои извинения за причиненные неудобства.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 075 и 236- 075
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#ЛГЭК

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