Чиновников Липецка лишат тараканов

И постельных клопов.

Управление ресурсного обеспечения администрации Липецка провело тендер на оказание услуг по травле насекомых у чиновников. Победитель государственного заказа взял подряд за 38 364 рубля и 75 копеек. Стартовая сумма контракта составляла 78 000 рублей.



По требованиям технического задания исполнитель проведет дезинсекцию на площади в 22 567,5 квадратных метров. Во втором и третьем квартале года будут обработаны помещения 15 зданий. В списке на очистку от тараканов и прочей неприятной живности — Советская, 1,5,22 и 68; Фрунзе,1; Скороходова,4; Театральная,1; проспект Мира,30; Зегеля, 27/2; Космонавтов, 56а; Коммунальная,8; Невского,6; Коммунистическая,3; Кутузова,1; Интернациональная, 29.



Дезинсекция — один из видов обеззараживания, представляющий собой уничтожение насекомых, способных переносить трансмиссивные инфекции, с помощью специальных химических средств, путём воздействия горячей воды с паром или с помощью биологических средств. Под дезинсекцией также понимается процедура уничтожения любых насекомых, чьё соседство с человеком считается нежелательным: мухи, комары, тараканы, муравьи, постельные клопы и других.