Общество

сегодня, 12:02

Чиновников Липецка лишат тараканов

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#Тендер #закупка
Чиновников Липецка лишат тараканов

И постельных клопов.

Управление ресурсного обеспечения администрации Липецка провело тендер на оказание услуг по травле насекомых у чиновников. Победитель государственного заказа взял подряд за 38 364 рубля и 75 копеек. Стартовая сумма контракта составляла 78 000 рублей.

По требованиям технического задания исполнитель проведет дезинсекцию на площади в 22 567,5 квадратных метров. Во втором и третьем квартале года будут обработаны помещения 15 зданий. В списке на очистку от тараканов и прочей неприятной живности — Советская, 1,5,22 и 68; Фрунзе,1; Скороходова,4; Театральная,1; проспект Мира,30; Зегеля, 27/2; Космонавтов, 56а; Коммунальная,8; Невского,6; Коммунистическая,3; Кутузова,1; Интернациональная, 29.

Дезинсекция — один из видов обеззараживания, представляющий собой уничтожение насекомых, способных переносить трансмиссивные инфекции, с помощью специальных химических средств, путём воздействия горячей воды с паром или с помощью биологических средств. Под дезинсекцией также понимается процедура уничтожения любых насекомых, чьё соседство с человеком считается нежелательным: мухи, комары, тараканы, муравьи, постельные клопы и других.
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#Тендер #закупка

Комментарии (2)

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Таракан

42 минуты назад
Чинуши заранее тараканов и все больны поголовно клейптоманией.
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Яд

сегодня, 12:13
До чего же чиновники свои рабочие места превратили.И домой скорее всего этой гадости натаскали.
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