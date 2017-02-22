Бывшая сотрудница детсада сама не зная об этом стала подставным лицом

На карту женщины поступала зарплата, которую присваивала ее начальница.

Прокурор Ельца направил в следственные органы материалы проверки по факту незаконных действий с бюджетными средствами.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, выяснилось, что на банковскую карту бывшей сотрудницы одного из детских садов Ельца, которой она фактически не пользовалась, уже после увольнения продолжала регулярно поступать зарплата.

После поступления на счет без ведома владелицы карты деньги переводились на счет теперь уже также бывшей заведующей детского сада.

Прокурор инициировал возбуждение уголовного дела по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до 2 лет, либо лишения свободы на срок до 2 лет.