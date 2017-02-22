Елецкий центр соцзащиты проверили на доступность для инвалидов по зрению

Представители Липецкой областной организации Всероссийского общества слепых во главе с Николаем Сарычевым посетили центр социальной защиты населения по Елецкому району. Целью визита стал мониторинг доступной среды для маломобильных категорий граждан.

Директор центра Любовь Малютина познакомила гостей с результатами работы по адаптации центра для нужд инвалидов и маломобильных групп населения. В ходе проверки не было высказано никаких нареканий. Гости отметили наличие пандуса, информационного табло, дублированного шрифтом Брайля, светового маяка и беспроводной системы вызова помощника при входе в учреждение. Особое одобрение проверяющих вызвало наличие в здании тактильной полосы желтого цвета, противоскользящего покрытия и тактильных мнемосхем для слабовидящих. Отмечен также специально оборудованный санузел для людей с ограниченными возможностями здоровья с беспроводной системой вызова помощника.



Следует отметить, что средства для мероприятий по созданию доступной среды поступили на условиях софинансирования из средств федерального и областного бюджетов, сообщает управление социальной защиты населения липецкой области.