2 минуты назад
Елецкий центр соцзащиты проверили на доступность для инвалидов по зрению
Представители Липецкой областной организации Всероссийского общества слепых во главе с Николаем Сарычевым посетили центр социальной защиты населения по Елецкому району. Целью визита стал мониторинг доступной среды для маломобильных категорий граждан.
Следует отметить, что средства для мероприятий по созданию доступной среды поступили на условиях софинансирования из средств федерального и областного бюджетов, сообщает управление социальной защиты населения липецкой области.