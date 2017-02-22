Году экологии посвятили театрализованное представление

«Мир вокруг нас» - театрализованное представление под таким названием, посвящённое Году экологии, состоялось в центре социальной защиты населения по Елецкому району.

Мероприятие было организовано при поддержке добровольческого отряда «Содружество отзывчивых сердец» под руководством заведующей кафедрой философии и социальных наук ЕГУ им. И.А. Бунина Ирины Зайцевой.

Спонсором мероприятия выступила Елецкая районная организация Липецкой областной общественной организации инвалидов. Были приглашены дети с ограниченными возможностями здоровья и дети из многодетных семей от 7 до 11 лет. С приветственным словом о важности воспитания экологической культуры у детей выступила директор центра Любовь Малютина.

Невозможно научить ребенка заботиться об окружающем мире, если он о нем ничего не знает или знает мало. Сказка в доступной игровой форме объясняет суть экологических проблем, причин их появления, помогает осмыслить окружающий мир. В занимательной форме была описана жизнь животных, растений, явлений природы. Как и полагается, нашлось место приключениям, поэтому ребятам не пришлось долго сидеть. Увлекательные конкурсы, веселые танцы, звонкие песни никого не оставили равнодушными. На мероприятии присутствовала заместитель главы администрации Елецкого района Валерия Шабалкина, которая поблагодарила всех организаторов и маленьких участников сказки за веселый праздник, сообщает управление социальной защиты населения Липецкой области.