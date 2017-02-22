В Липецком доме-интернате состоялся день открытых дверей

Вчера липецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов принимал гостей в рамках состоявшегося здесь дня открытых дверей. С условиями проживания подопечных дома-интерната познакомились представители системы здравоохранения, средств массовой информации.

Об основных аспектах деятельности учреждения рассказал его директор Сергей Овчинников. Сегодня в интернате проживают 210 пожилых людей или инвалидов, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе. На содержание учреждения в год выделено почти 53 миллиона рублей.

Главная цель работы дома-интерната – не только создать комфортные условия проживания и обеспечить качественный уход, но и дать проживающим возможность общения с людьми своего возраста, подобрать каждому интересное занятие для души и в конечном итоге продлить активную фазу жизни.

Что делается для достижения этой цели, гости интерната увидели, совершив экскурсию по учреждению. Сначала они познакомились с тем, как здесь организован досуг проживающих: посмотрели небольшой концерт, подготовленный силами проживающих, понаблюдали за работой кружков декоративно-прикладного творчества, посетили библиотеку, кабинет, где находятся спортивные тренажеры.

Затем посетители дома-интерната побывали в медицинском блоке, заглянули в жилые комнаты, осмотрели столовую. Было отмечено, что в учреждении создана доступная среда для передвижения маломобильных клиентов учреждения, в том числе инвалидов-колясочников. Входы в учреждения, холлы, коридоры оборудованы пандусами и поручнями, противоскользящими покрытиями. Для подъёма на второй этаж используется лифт, сообщает управление социальной защиты населения Липецкой области.