Общество

23 минуты назад

В Липецке подвели итоги прошедшего года кино

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#год кино
В Липецке подвели итоги прошедшего года кино

И презентовали книгу.

В Липецкой областной детской библиотеке состоялся областной семинар «Муниципальные библиотеки Липецкой области, обслуживающие детей: итоги работы за 2016 год, перспективы развития». Семинар объединил на одной площадке библиотечных специалистов из районов области: заведующих детскими отделами, методистов по работе с детьми муниципальных библиотек.

Библиотекари обсудили актуальные события в деятельности детских библиотек Липецкой области за 2016 год. Особое внимание было уделено культурно-просветительским мероприятиям, приуроченным к Году российского кино, и патриотическим программам. На семинаре также были подведены итоги ежегодного конкурса «Я — профессионал» среди специалистов муниципальных библиотек Липецкой области, обслуживающих детей, по теме: «Детская книга на экране».

В рамках семинара состоялась презентация книги Тамары Александровны Алексеевой, члена Союза российских писателей, члена Союза журналистов России, «Сказки о цветах из Красной книги Липецкой области». Она рассказала об истории создания своей книги и представителях мира флоры из Красной книги нашего региона и Российской Федерации, находящихся под особой охраной экологов, которые нашли живое воплощение в ее произведении, сообщили в библиотеке.
43
#год кино

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