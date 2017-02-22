На театральном фестивале в Липецке покажут 7 спектаклей

Фестиваль профессиональных театров пройдёт с 1 по 4 марта.

С 1 по 4 марта в Липецке пройдёт IV конкурс-фестиваль профессиональных театров Липецкой области «В зеркале сцены».

1 марта в рамках фестиваля Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого покажет спектакль «Изрядный Сирокко», а на сцене Липецкого драматического театра (на Соколе) состоится спектакль драматического театра Ельца «Бенефис» «Жизнь Арсеньева».

2 марта Липецкий государственный театр кукол покажет спектакль «Малыш и Карлсон», а Липецкий драматический театр (на Соколе) - спектакль «Не покидай меня».

3 марта Липецкий государственный театр кукол представит спектакль «Метель», а Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого - спектакль «За чем пойдёшь, то и найдёшь».

4 марта Липецкий драматический театр (на Соколе) покажет спектакль «Как Настенька чуть Кикиморой не стала». Также в этот день состоится обсуждение спектаклей с приглашением представителей театров Липецкой области в помещении Липецкого Союза театральных деятелей России (на ул. Фрунзе).

Награждение по итогам конкурса–фестиваля профессиональных театров Липецкой области «В зеркале сцены» запланировано на областном празднике, посвященном международному Дню театра – 27 марта в Липецком областном театре кукол.