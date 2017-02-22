Общество
29 минут назад
В музее Льва Толстого выставка умелицы и суперколлекционера
Жительница района - мастерица на все руки и коллекционер.
В краеведческом музее райцентра лев Толстой выставлены работы мастерицы лев-толстовского края Людмилы Михалиной - салфетки, панно, скатерти, вышитые в технике ришелье.
Людмила вяжет крючком, спицами, вышивает крестом, гладью и в технике ришелье.
Кроме того, Людмила Михалина коллекционирует календари и открытки. В её коллекции более семи тысяч календарей, начиная с 1968 года, около тридцати альбомов с фотографиями актёров и артистов всех времён, огромное количество открыток, сообщает газета "Народное слово".
Людмила вяжет крючком, спицами, вышивает крестом, гладью и в технике ришелье.
Кроме того, Людмила Михалина коллекционирует календари и открытки. В её коллекции более семи тысяч календарей, начиная с 1968 года, около тридцати альбомов с фотографиями актёров и артистов всех времён, огромное количество открыток, сообщает газета "Народное слово".