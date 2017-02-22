Общество

23 минуты назад

В Липецке состоится интеллектуальная дуэль «Раздельный сбор мусора: за и против»

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#мусор #экология #
В Липецке состоится интеллектуальная дуэль «Раздельный сбор мусора: за и против»

Предметом дискуссии станет возможность реализации раздельного сбора отходов в нашем городе, а также актуальность проблемы в России.

27 февраля в 13.00 в Библиотечно-информационном центре имени Бартенева состоится интеллектуальная дуэль «Раздельный сбор мусора: за и против». Предметом дискуссии станет возможность реализации раздельного сбора отходов в нашем городе, а также актуальность проблемы в России. Своё мнение выскажут дуэлянты: Георгий Лошаков, председатель Липецкого городского отделения Всероссийского общества охраны природы, Вячеслав Кандыбин, заместитель начальника управления промышленной экологии ПАО «НЛМК», а также независимые эксперты, представители администрации города, Липецкого городского Совета депутатов, промышленных предприятий, образовательных учреждений, Общественных палат города и области, городского и областного отделений Всероссийского общества охраны природы, общественность города и инициативные липчане.

Общение в подобном формате проходит в нашем городе с 2016 года в рамках проекта территориальных инициатив «ЛипецкПолис: Меняем жизнь к лучшему!», инициатором которого стала Централизованная библиотечная система Липецка.

Жителей и гостей города приглашают принять участие в дискуссии, задать вопросы дуэлянтам и экспертам и высказать своё мнение по теме интеллектуального поединка. Вопросы также можно задать по телефону 34-71-01, 27-09-76 или отправить по адресу электронной почты cebusinfo@yandex.ru сообщили в департаменте культуры Липецка.
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#мусор #экология #

Комментарии (1)

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липчанин

13 минут назад
дайте денег на мусорные пакеты.
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