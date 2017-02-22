Культура

33 минуты назад

В Липецке выставят портреты известных актёров

90
#выставка #музей #портрет
В Липецке выставят портреты известных актёров

В художественном музее — новые выставки.

3 марта в Липецком областном художественном музее откроется выставка «Любить, творить, играть…». В экспозиции - портреты российских актеров в сценических образах из собрания галереи «Золотой плёс».

А в филиале этого музея Картинная галерее им.Н.А.Сысоева в посёлке Лев-Толстой уже 1 марта откроется выставка «Женский портрет и натюрморт». В экспозиции -  живопись Сысоева Н.А., Скорубской Н.В. и художников России.  

90
#выставка #музей #портрет

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

На театральном фестивале в Липецке покажут 7 спектаклей
#театр #фестиваль #спектакль
На театральном фестивале в Липецке покажут 7 спектаклей

18 минут назад

Культура
Липецкий краевед презентует новую книгу
#краевед #книга #библиотека
Липецкий краевед презентует новую книгу

сегодня, 10:19

Культура
Липчан приглашают бесплатно посмотреть мультфильмы и боевики
#кино #бесплатно #мультфильм
Липчан приглашают бесплатно посмотреть мультфильмы и боевики

сегодня, 10:07

Культура