В Липецке выставят портреты известных актёров

В художественном музее — новые выставки.

3 марта в Липецком областном художественном музее откроется выставка «Любить, творить, играть…». В экспозиции - портреты российских актеров в сценических образах из собрания галереи «Золотой плёс».

А в филиале этого музея Картинная галерее им.Н.А.Сысоева в посёлке Лев-Толстой уже 1 марта откроется выставка «Женский портрет и натюрморт». В экспозиции - живопись Сысоева Н.А., Скорубской Н.В. и художников России.