Общество

45 минут назад

В Ельце прошел фестиваль лидеров

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#фестиваль #лидеры
В Ельце прошел фестиваль лидеров

В доме пионеров и школьников Ельца состоялся Фестиваль лидеров детских общественных организаций «Я и моя команда», в котором приняли участие лидеры из 6 школ города

Фестиваль состоял из 3-х конкурсов - «Портфолио», который включал в себя резюме «Мой опыт, мои достижения», страницы личных достижений, устав детской общественной организации, конкурса самопрезентаций «Я и моя команда» (творческое выступление лидера и его команды) и конкурса «Игра – дело серьезное» (игра с залом). 

Победители фестиваля «Я и моя команда» будут представлять город Елец на областном конкурсе молодых лидеров «Вести за собой», который состоится 6 апреля, сообщили в управлении образования Ельца.
87
#фестиваль #лидеры

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