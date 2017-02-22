Липчанин снял свое ДТП на видео

Его подрезал автомобиль, которые поехал через "две сплошные"

Липчанин опубликовал на YouTube видео с регистратора, на котором запечатлел ДТП с участием своего автомобиля.



По описанию материала, оно произошло вчера днем недалеко от села Боринское Липецкого района. Машина, похожая на "Мицубиси Лансер" выезжала из заправки через "две сплошные". Автор видео пытался уйти от столкновения, но по стечению обстоятельств не смог избежать столкновения.





