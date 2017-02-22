Происшествия

53 минуты назад

Липчанин снял свое ДТП на видео

2 338
#авария #ДТП
Липчанин снял свое ДТП на видео

Его подрезал автомобиль, которые поехал через "две сплошные"

Липчанин опубликовал на YouTube видео с регистратора, на котором запечатлел ДТП с участием своего автомобиля.

По описанию материала, оно произошло вчера днем недалеко от села Боринское Липецкого района. Машина, похожая на "Мицубиси Лансер" выезжала из заправки через "две сплошные". Автор видео пытался уйти от столкновения, но по стечению обстоятельств не смог избежать столкновения.


2 338
#авария #ДТП

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

123456789

3 минуты назад
1) Камаз перед заправкой, 2) уйти могли оба о удара, одному надо было в право рульнуть сильнее, а другому газу сильнее давать(если ты урод через 2 сплошных собрался ехать, то с места рвать надо, а не вольяжно выкатываться)
ответить

Водитель

7 минут назад
А вправо уйти не судьба...? Или - От меня не уйдешь!!!
ответить

Еще в рубрике

В Липецке пропала бабушка
#Поиск #пропавшиебезвести
В Липецке пропала бабушка

7 минут назад

Происшествия
Въезд «Мерседеса» в столб попал на видео
#ДТП #авария
Въезд «Мерседеса» в столб попал на видео

сегодня, 10:05

Происшествия
Заведующая магазином присвоила товар на десятки тысяч рублей
#растрата
Заведующая магазином присвоила товар на десятки тысяч рублей

сегодня, 10:03

Происшествия