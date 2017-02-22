Липецк присоединился ко всероссийскому экологическому уроку

Участники Международного молодежного экологического конгресса Друзей заповедных островов, который проходил в Воронеже, приняли решение разработать и провести в течение 2017 года Единый заповедный урок для школьников, посвящённый 100-летию заповедной системы России.

158 637 учеников, или каждый сотый школьник России уже вовлечен в общероссийский эколого-просветительский проект «Заповедный урок». Он стартовал 11 января, в день столетнего юбилея первого в России заповедника – Баргузинского и ознаменовал начало Года особо охраняемых природных территорий. Организатор Всероссийского заповедного урока – автономная некоммерческая организация «ЭкоЦентр “Заповедники”», информационную поддержку оказывают Комитет общественных связей Москвы, а также Министерство природы и Министерство образования и науки РФ. Партнеры проекта – Русское географическое общество, Российское движение школьников, Зеленое движение России «ЭКА», АНО «Твоя природа». «Сокольская» присоединилась к акции «Всероссийский заповедный урок».



На уроке, который провели сотрудники библиотеки, шёл рассказ о заповедных местах России, о национальных парках, других особо охраняемых природных территориях. Не остались без внимания и заповедные уголки нашего края – уникальный заповедник «Галичья гора» и Воронежский государственный природный биосферный заповедник имени В. М. Пескова, расположенный в Липецкой и Воронежской областях.



Заведующая библиотекой «Сокольская» Наталья Викторовна Куликова удостоена диплома ЭкоЦентра «Заповедники» за участие в проведении Всероссийского заповедного урока «Заповедные острова. Сохраняя будущее», сообщили в централизованной библиотечной системе Липецка.