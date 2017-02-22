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Липецк присоединился ко всероссийскому экологическому уроку
Участники Международного молодежного экологического конгресса Друзей заповедных островов, который проходил в Воронеже, приняли решение разработать и провести в течение 2017 года Единый заповедный урок для школьников, посвящённый 100-летию заповедной системы России.
На уроке, который провели сотрудники библиотеки, шёл рассказ о заповедных местах России, о национальных парках, других особо охраняемых природных территориях. Не остались без внимания и заповедные уголки нашего края – уникальный заповедник «Галичья гора» и Воронежский государственный природный биосферный заповедник имени В. М. Пескова, расположенный в Липецкой и Воронежской областях.
Заведующая библиотекой «Сокольская» Наталья Викторовна Куликова удостоена диплома ЭкоЦентра «Заповедники» за участие в проведении Всероссийского заповедного урока «Заповедные острова. Сохраняя будущее», сообщили в централизованной библиотечной системе Липецка.