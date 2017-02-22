Липецкие роботы сразятся в сумо

Школьников ждут на соревнования.

Региональный этап Всероссийской олимпиады по робототехнике и интеллектуальным системам среди учащихся состоится в Липецке 12 марта. Как сообщает центр дополнительного образования Липецкой области, там к 10 часам ждут ребят от 7 до 18 лет.



Олимпиада пройдет в два этапа: теоретическая часть в виде ответов на тесты истории, теории и практике и практическая - стендовая выставка моделей, представление и защита проекта. Самым захватывающим станет выявление победителей по номинациям «Сумо. Маневрирование», «Шорт-трек», «Кегельринг.Квадро», «Траектория. Сложная линия».



Номинация «Сумо. Маневрирование» представляет собой сражение двух изобретений. В этом состязании участникам необходимо подготовить автономного робота, способного наиболее эффективно выталкивать робота-противника за пределы черной линии ринга. Перед началом матча судья методом жеребьевки выбирает способ расстановки и направление начала движения роботов. Соревнования состоят из серии поединков



Участниками олимпиады могут стать учащиеся образовательных учреждений всех видов и типов Липецкой области, которые увлекаются конструированием и программированием роботов на основе конструкторов Lego, Arduino и Fischertechnik. Победители будут определены в каждой из трех возрастных групп, соответствующие школьному ранжированию.