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53 минуты назад

Липецкие роботы сразятся в сумо

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#Конкурс #техника #олимпиада
Липецкие роботы сразятся в сумо

Школьников ждут на соревнования.

Региональный этап Всероссийской олимпиады по робототехнике и интеллектуальным системам среди учащихся состоится в Липецке 12 марта. Как сообщает центр дополнительного образования Липецкой области, там к 10 часам ждут ребят от 7 до 18 лет.

Олимпиада пройдет в два этапа: теоретическая часть в виде ответов на тесты истории, теории и практике и практическая - стендовая выставка моделей, представление и защита проекта. Самым захватывающим станет выявление победителей по номинациям «Сумо. Маневрирование», «Шорт-трек», «Кегельринг.Квадро», «Траектория. Сложная линия».

Номинация «Сумо. Маневрирование» представляет собой сражение двух изобретений. В этом состязании участникам необходимо подготовить автономного робота, способного наиболее эффективно выталкивать робота-противника за пределы черной линии ринга. Перед началом матча судья методом жеребьевки выбирает способ расстановки и направление начала движения роботов. Соревнования состоят из серии поединков

Участниками олимпиады могут стать учащиеся образовательных учреждений всех видов и типов Липецкой области, которые увлекаются конструированием и программированием роботов на основе конструкторов Lego, Arduino и Fischertechnik. Победители будут определены в каждой из трех возрастных групп, соответствующие школьному ранжированию.
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#Конкурс #техника #олимпиада

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