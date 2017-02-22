Герой Советского Союза и ветераны воинской службы встретились с липчанами

В военно-исторической библиотеке имени Героя Советского Союза М.В.Водопьянова ко Дню защитника Отечества состоялась встреча с ветеранами военной службы.

В гости к членам клуба «Отечество» пришли Герой Советского Союза Юрий Иванович Чурилов, заслуженный военный лётчик СССР, воин-интернационалист Владимир Николаевич Кураленя, старший мичман, подводник Александр Фёдорович Жилинский. Все они когда-то связали свою жизнь с армией. Юрий Иванович Чурилов – лётчик морской авиации, служил на Тихоокеанском флоте, где летал на самолётах с вертикальным взлётом и посадкой. Он единственный лётчик в корабельной авиации, удостоенный звания Героя Советского Союза. Сейчас Ю.И.Чурилов руководит Государственным областным архивом, является председателем Липецкого регионального отделения общероссийской общественной организации «Российская ассоциация Героев», принимает деятельное участие в работе общественной организации «Движение поддержки флота». А недавно вышел альманах Юрия Ивановича «Время выбрало нас…», который он и представил собравшимся. В своей книге автор рассказывает о липчанах и людях, связанных с Липецкой землей, удостоенных высшего звания Российской Федерации – Герой Советского Союза, Герой России, полный кавалер ордена Славы. Владимир Николаевич Кураленя о небе мечтал с детства. В высшем военно-авиационном училище освоил несколько типов самолётов, а потом прошёл путь от лейтенанта до полковника авиации. В 1982 году его направили в Афганистан, где он два года был военным советником – курировал афганские военно-воздушные силы. Владимир Николаевич и сейчас в строю. Являясь заместителем председателя Совета ветеранов Правобережного округа, проводит большую работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Александр Фёдорович Жилинский пришёл служить на Северный флот матросом срочной службы, но остался там на долгие годы. И ни разу об этом не пожалел. Он и сейчас не сидит без дела. Александр Фёдорович – председатель городского отделения общественной организации «Движение поддержки флота». Вместе с моряками-ветеранами ведет большую работу с молодёжью не только в городе, но и за его пределами. Встреча с ветеранами прошла в теплой атмосфере, а за чашкой чая звучали всеми любимые песни, сообщили в централизованной библиотечной системе Липецка.