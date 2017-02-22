Здоровье
сегодня, 10:35
Детсадовские продукты успешно прошли проверку
Санитарные врачи продолжают расследовать инцидент в липецком детском саду.
Напомним, 17 февраля мы рассказали о том, что родители воспитанников детского сада №2, расположенного на улице Замятина в Липецке, подозревают массовое отравление у своих детей.
Вчера стало известно, что у одного из сотрудников пищеблока детского сада №2 был выявлен ротавирус. Также в детском саду были взяты пробы воды и еды. Вода оказалась стандартной - об этом специалисты заявили накануне, результаты анализов пищевых проб ранее были ещё не известны.
Как рассказала GOROD48 заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Липецкой области Ирина Щукина, сегодня утром получены результаты анализов суточных проб пищевых продуктов.
- Патогенной микрофлоры в суточных пробах не обнаружено, - отметила Ирина Щукина.
Вчера стало известно, что у одного из сотрудников пищеблока детского сада №2 был выявлен ротавирус. Также в детском саду были взяты пробы воды и еды. Вода оказалась стандартной - об этом специалисты заявили накануне, результаты анализов пищевых проб ранее были ещё не известны.
Как рассказала GOROD48 заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Липецкой области Ирина Щукина, сегодня утром получены результаты анализов суточных проб пищевых продуктов.
- Патогенной микрофлоры в суточных пробах не обнаружено, - отметила Ирина Щукина.