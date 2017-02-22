Липецким школьникам рассказали о полководцах

В преддверии Дня защитника Отечества очередную встречу в клубе «КЛюЧ» библиотечно-информационного центра «Матырский» посвятили этому празднику.

Юные защитники Отечества приняли участие в конкурсно-игровой программе «Аты-баты, вот какие мы солдаты!» Ребятам рассказали об истории праздника, о прославленных полководцах нашей Родины, о подвигах легендарных героев прошлых лет. Чтобы проверить силу, смекалку и ловкость будущих солдат, им предложили принять участие в различных конкурсах и веселых играх. Разделившись на две команды – «Пехотинцы» и «Моряки» – мальчишки отгадывали загадки об армии, участвовали в эрудит-викторине, в конкурсах «Русский солдат умом и силой богат», «Военная авиация», «Санитары», «Секретная шифровка, «Загадочный», проявив при этом все свои умения, знания, находчивость и быстроту. В награду за победу лучшие получили призы. Сотрудники библиотеки поздравили мальчишек с праздником и пожелали им расти сильными, смелыми, добрыми и благородными, сообщили в централизованной библиотечной системе Липецка.