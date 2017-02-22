В преддверии Дня защитников Отечества во Льве Толстом посвящали школьников в кадеты

Под девизом «Жизнь - Родине, честь - никому» в школе им. Л.Н.Толстого прошло торжественноеп освящение в кадеты.

Шестнадцати юношам и девушкам достойно выдержавшим испытательный срок по подготовке к принятию присяги, было присвоено почетное звание «Кадет». Поздравить кадетов пришли заместитель главы администрации Лев-Толстовского муниципального района Кузнецова А.В. начальник отдела образования Архипкина В.С. Начальник военного комиссариата Липецкой области по Лев-Толстовскому району Строков Ю.А. Председатель районного совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Бакуров В.Н. Заместитель прокурора Лев-Толстовского муниципального района советник юстиции Козлов А.А. Гости пожелали кадетам быть достойными этого высокого звания и с честью носить его по жизни, сообщили в администрации Лев-Толстовского района.