Общество

сегодня, 10:28

В Добринке собрались артековцы

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#Артек
В Добринке собрались артековцы

В гости к ним приехал талисман этого всемирно известного лагеря - медведь Аюдажка.

Добринку посетил гость из "Артека" - символ-талисман лагеря плюшевый медвежонок Аюдажка, названный в честь горы Аю-Даг. Путешественник уже побывал в самых разных уголках страны. Перед Добринкой посетил сибирский город Томск. 

Цель акции - объединить всех, кто когда-то побывал в этом замечательном лагере. В Добринском районе тоже есть немало людей, посетивших "Артек". Многие из них пришли в центр Добринки на встречу, организованную бывшей вожатой этого лагеря у Черного моря Тамарой Шигиной, сообщает газета "Добринские вести". 

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#Артек

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