Липецких рыбаков приглашают на «Матырский лёд»

Соревнование запланировано на март.

Фестиваль "Матырский лёд 2017" в дисциплинах «ловля на блесну со льда» и «ловля на мормышку и безмотылку со льда» состоится на пляже поселка Новая жизнь по Липецком. Как сообщает липецкий рыболовный клуб, мероприятие состоится 11 марта.



К участию в фестивале допускаются все желающие совершеннолетние, независимо от пола и спортивного разряда. Так же допускаются участники от 16 до 18 лет с присутствием родителей или с их письменного разрешения, участники до 16 лет допускаются только с присутствием родителей.



Фестиваль «Матырский лёд» намерены провести в один день и один тур продолжительностью 5 часов. Рыбаки выйдут на старт в 9 утра. Спортсменам разрешается свободно передвигаться в зоне соревнований, занимать любое место, сверлить неограниченное количество лунок, но занимать и ловить рыбу только в одной. Сверлить лунку, а также ловить в ней рыбу можно на расстоянии не менее 10 метров от лунки другого спортсмена. Взвешивание улова и подсчет результатов планируют провести после обеда. К зачету принимаются: щука - не менее 35 см, судак- 40 см, остальная рыба - без ограничения размера.



В 15:30 всем желающим предложат отведать шурпу и угостят чаем.