Общество

сегодня, 10:29

Липецких рыбаков приглашают на «Матырский лёд»

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#Соревнование #рыбалку
Липецких рыбаков приглашают на «Матырский лёд»

Соревнование запланировано на март.

Фестиваль "Матырский лёд 2017" в дисциплинах «ловля на блесну со льда» и «ловля на мормышку и безмотылку со льда» состоится на пляже поселка Новая жизнь по Липецком. Как сообщает липецкий рыболовный клуб, мероприятие состоится 11 марта.

К участию в фестивале допускаются все желающие совершеннолетние, независимо от пола и спортивного разряда. Так же допускаются участники от 16 до 18 лет с присутствием родителей или с их письменного разрешения, участники до 16 лет допускаются только с присутствием родителей.

Фестиваль «Матырский лёд» намерены провести в один день и один тур продолжительностью 5 часов. Рыбаки выйдут на старт в 9 утра. Спортсменам разрешается свободно передвигаться в зоне соревнований, занимать любое место, сверлить неограниченное количество лунок, но занимать и ловить рыбу только в одной. Сверлить лунку, а также ловить в ней рыбу можно на расстоянии не менее 10 метров от лунки другого спортсмена. Взвешивание улова и подсчет результатов планируют провести после обеда. К зачету принимаются: щука - не менее 35 см, судак- 40 см, остальная рыба - без ограничения размера.

В 15:30 всем желающим предложат отведать шурпу и угостят чаем.
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#Соревнование #рыбалку

Комментарии (1)

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!!! Какая рыбалка спруты везде

сегодня, 10:41
Чиновница Жанна Хайрединова, организовавшая Закрытый клуб предпринимателей, где члены зомбируются ужасным манипулированием сознания и рассовываются на должности при губернаторе, попала под пристальное внимание Фонда борьбы с коррупцией Навального. поводом стала разоблачительная статья на сайте Рекорды Липецка Н а р о д 48 с фотографиями экспериментов над сознанием членов ЗПК и охоты Хайрединовой на зверей в липецком лесу. Как стало известно уже в администрации Липецка принялись отделять щупальца спрута ЗКП от власти. Одним из покровителей ЗКП является мэр Иванов выступающий экскурсоводом у членов спрута, и предоставляющий им муниципальные площади под их бизнес. Пофамильные списки членов ЗКП и субсидии выданные им при поддержке губернатора Королева готовятся к публикации. В свою очередь журналистам Город48 и телекомпаниям Липецка запрещено касаться этой темы в Липецке, а с учетом внимания Навального стирать сообщения которые вы видите. Бегите читать о спруте ЗКП уже 16 000 просмотров!!
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