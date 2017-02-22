Липчан приглашают бесплатно посмотреть мультфильмы и боевики

Можно увидеть даже картины производства ЮАР.

Липецкий областной центр культуры народного творчества и кино приглашает липчан на бесплатные кинопоказы.



27 февраля в 19.00 «Ограбление по-американски» (США – Россия, 2014) 16+ Криминальный боевик. Вход свободный.



28 февраля 19.00 «Чистая победа» (Россия, 2012) 14+ Спортивная драма. Вход свободный



1 марта 19.00. Кинолекторий «Юрий Богатырев – человек с сотней талантов», посвященный 70-летию со дня рождения актера и художника. В программе: рассказ о работах в кино Юрия Богатырева и его живописи, просмотр фильма «Несколько дней из жизни И.И. Обломова»(СССР, 1979) 12+. В роли Штольца Юрий Богатырев. Вход свободный.



2 марта 19.00. «Многоженец» (Венгрия, 2009) 16+ Мелодрама. Вход свободный.



3 марта 19.00 «Три женщины Достоевского» (Россия, 2010) 14+ Драма. Вход свободный.



5 марта 13.00 «Замбезия» (ЮАР, 2012) 0+ Мультфильм. Вход свободный.