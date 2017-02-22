Происшествия
3 минуты назад
Въезд «Мерседеса» в столб попал на видео
Ролик размещен в соцсети.
В социальной сети «Вконтакте» пользователь разместил видеозапись того, как автомобиль «Мерседес» врезался в столб. ДТП произошло на Плехановском спуске в Липецке около 8 часов в среду, 22 февраля.
Как позже указала сама автоледи, находившаяся за рулем иномарки, маневром в столб она пыталась уйти от столкновения с транспортом, который якобы прижимал ее в полосе движения.
Как позже указала сама автоледи, находившаяся за рулем иномарки, маневром в столб она пыталась уйти от столкновения с транспортом, который якобы прижимал ее в полосе движения.
Сергей 13