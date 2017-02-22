Происшествия

3 минуты назад

Въезд «Мерседеса» в столб попал на видео

#ДТП #авария #видео
Въезд «Мерседеса» в столб попал на видео

Ролик размещен в соцсети.

В социальной сети «Вконтакте» пользователь разместил видеозапись того, как автомобиль «Мерседес» врезался в столб. ДТП произошло на Плехановском спуске в Липецке около 8 часов в среду, 22 февраля.

Как позже указала сама автоледи, находившаяся за рулем иномарки, маневром в столб она пыталась уйти от столкновения с транспортом, который якобы прижимал ее в полосе движения.



#ДТП #авария #видео

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Сергей 13

12 секунд назад
И кто там кого подрезал или прижимал?Гонять все крутые,но потом,как целки,"невиноватая я".
ответить

Еще в рубрике

На улице Московской «КамАЗ» сбил двух пешеходов
#авария #ДТП
На улице Московской «КамАЗ» сбил двух пешеходов

сегодня, 09:01

Происшествия
За сбитую женщину и побег с места аварии водителя-липчанина лишили прав
#авария #ДТП
За сбитую женщину и побег с места аварии водителя-липчанина лишили прав

сегодня, 08:27

Происшествия
#пропавшие безвести
Пропавшие мальчики найдены

сегодня, 08:22

Происшествия