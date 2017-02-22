В Липецке «Струна споет о красоте»

4 марта в 14.00 в областном центре культуры, народного творчества и кино пройдет заключительный этап областного конкурса оркестров и ансамблей народных инструментов «Струна поет о красоте». Конкурс проводится в масштабах области уже седьмой раз и с каждым годом набирает популярность, привлекая большое количество участников, способствуя повышению их исполнительского мастерства и профессионального уровня. Конкурс как никакой другой демонстрирует всю многогранность народной музыки и культуры. Выступление каждого коллектива, имеющего свой оригинальный творческий почерк, стилистическую и жанровую направленность, неповторимо, дарит зрителям вдохновение и в то же время способствует формированию художественного вкуса детей и молодежи на лучших образцах народной инструментальной музыки, демонстрирует преемственность традиций оркестрового и ансамблевого исполнительства. Конкурс проводится в два этапа. В отборочных турах примут участие 16 взрослых и 15 детских коллективов из Воловского, Грязинского, Добринского, Данковского, Долгоруковского, Задонского, Измалковского, Краснинского, Лебедянского, Лев-Толстовского, Липецкого, Становлянского районов Липецкой области, а также из городов Липецк, Елец и Усмань. Десять лучших коллективов примут участие в заключительном этапе конкурса, соревнуясь в номинациях: «Детские ансамбли и оркестры», «Взрослые любительские ансамбли и оркестры», «Оркестры и ансамбли преподавателей ДМШ и ДШИ». Учредителем конкурса «Струна поет о красоте» выступило управление культуры и искусства Липецкой области. Организатор – областной центр культуры, народного творчества и кино.