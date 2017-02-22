Происшествия

11 минут назад

Заведующая магазином присвоила товар на десятки тысяч рублей

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#растрата
Заведующая магазином присвоила товар на десятки тысяч рублей

Прокуратура Задонского района провела проверку по обращению председателя Совета Новозадонского потребительского общества по вопросу незаконных действий заведующей магазином в селе Тростяное.

Установлено, что заведующая магазином, являясь материально-ответственным лицом, присвоила вверенные ей материальные ценности на сумму более 70 тыс.руб.

Факт недостачи заведующая скрыла, внеся ложные сведения в товарно-денежные отчеты.

Учитывая, что указанные действия образуют состав уголовно наказуемого деяния, прокурор направил материалы проверки в следственные органы для возбуждения уголовного дела по ч.3 ст.160 УК РФ.

В настоящее время уголовное дело возбуждено, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

44
#растрата

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