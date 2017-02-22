В Липецке поговорят о человеке с сотней талантов

Актёру и художнику посвятят кинолекторий.

1 марта в 19.00 в кинозале Областного центра культуры, народного творчества и кино пройдет кинолекторий «Юрий Богатырев – человек с сотней талантов», посвященный 70-летию со дня рождения актера и художника.

В программе - рассказ о работах в кино Юрия Богатырева и его живописи, просмотр фильма «Несколько дней из жизни И.И. Обломова»(СССР, 1979) 12+. В роли Штольца Юрий Богатырев.

Вход свободный.