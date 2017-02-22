Культура

12 минут назад

В Липецке поговорят о человеке с сотней талантов

40

Актёру и художнику посвятят кинолекторий.

1 марта в 19.00 в кинозале Областного центра культуры, народного творчества и кино пройдет кинолекторий «Юрий Богатырев – человек с сотней талантов», посвященный 70-летию со дня рождения актера и художника.

В программе - рассказ о работах в кино Юрия Богатырева и его живописи, просмотр фильма «Несколько дней из жизни И.И. Обломова»(СССР, 1979) 12+. В роли Штольца Юрий Богатырев.

Вход свободный.

40

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Липчан приглашают бесплатно посмотреть мультфильмы и боевики
#кино #бесплатно #мультфильм
Липчан приглашают бесплатно посмотреть мультфильмы и боевики

7 минут назад

Культура
В Липецке «Струна споет о красоте»
#конкурс #оркестр #ансамбль
В Липецке «Струна споет о красоте»

9 минут назад

Культура
В Липецке выставят работы «Русского Левши» и Барби от Кристиана Диора
#выставка #музей #миниатюра
В Липецке выставят работы «Русского Левши» и Барби от Кристиана Диора

19 минут назад

Культура