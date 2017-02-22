В Липецке провели «Перевернутую экскурсию»

Мероприятие приурочили к профессиональному празднику.

Совет молодых лидеров Липецкой области накануне провел для учеников средних классов городских школ «Перевернутую экскурсию». Мероприятие приурочили ко Всемирному дню экскурсоводов. "Перевернутая экскурсия" состоялась при участии МУ "ГДМ "Октябрь". Акция заключалась в том, что лидеры сами подготовили для учеников экскурсию для учеников 5-8 классов. В этот день было проведено пять экскурсий в отделе скульптуры Липецкого областного художественного музея и Доме-музее Г.В. Плеханова. Там школьники смогли погрузиться в атмосферу 19 века, узнать об истории дома Плехановых, познакомиться с полной биографией Георгия Плеханова, его переводы на русский язык трудов Маркса и Энгельса. В отделе скульптуры Липецкого областного художественного музея посетители узнали многое о монументальной скульптуре, а так же про ее разновидности. Ребята познакомились с творчеством липецкого скульптора Александра Вагнера. В одном здании с выставкой скульптур Вагнера находится и мастерская не менее известного мастера Юрия Гришко, который рассказал о занятии всей своей жизни. "Перевернутая экскурсия" завершилась викториной по темам увиденного в рамках акции.