В Липецке выставят работы «Русского Левши» и Барби от Кристиана Диора

В краеведческом музее - две новые выставки.

Как сообщает Липецкий областной краеведческий музей, с 3 марта по 23 апреля там будет работать выставка микроминиатюры «Диво под микроскопом». Микроминиатюра – редкий вид искусства, представляющий собой создание произведений, величина которых измеряется даже не в миллиметрах, а в микронах. Разглядеть их можно только при помощи сложных увеличительных приборов. В России и ближнем зарубежье едва ли насчитывается десяток человек занимающихся таким интересным делом. «Верблюды в игольном ушке», «Ландыши на маковом зернышке» (выполнены из пылинок), «Надпись на волосе», «Подкованная блоха» – все эти работы можно увидеть на выставке русского мастера-микроминиатюриста Владимира Анискина. Владимир Анисикин – доктор физико-математических наук, живет в Новосибирске, работает в институте НИИ теоретической и прикладной механики. С 1998 года создает в ручную свои уникальные работы. В его коллекции уже более 100 работ-невидимок, каждая из которых снабжена оптической системой для просмотра и наглядным описанием. Единственный в мире музей миниатюры «Русский Левша», где представлены работы Владимира Анискина, находится в Санкт-Петербурге. На липецкой выставке посетители увидят 33 экспоната из его коллекции. Также с 3 марта по 23 апреля в Липецком областном краеведческом музее будет работать выставка кукол «Маленький принц». Экспозицию авторской куклы из Санкт-Петербурга представляет коллекционер с 15-летним стажем Марина Миронюк. Выставка состоит из работ российских авторов Елены Яшенькиной, Юлии Парфеновой, Галины Улановой и личной коллекции кукол Барби Яны Мирной из культурной столицы России. Выставка соединила в себе все многообразие кукольных образов: здесь и модели из проекта «Маленький принц» и сказочные персонажи, рассчитанные на детскую аудиторию, а также народные и антикварные куклы 30-х – 40-х годов прошлого столетия, которые будут интересны и взрослым (всего 200 экспонатов). На выставке представлена часть коллекции кукол Барби, которую на протяжении более 10 лет собирала коллекционер Яна Мирная. Это настоящие произведения искусства известных дизайнеров Боба Мэйки, Байрона Ларса, Кристиана Диора, Нолана Миллера и Версаче. Каждая из них неповторима: куклы из серии «Божества континентов» (богини Америки, Азии, Африки, Арктики) отличаются могущественным великолепием, из серии «Драгоценные камни» (бриллиантовая брюнетка, рубиновая, изумрудная, сапфировая и аметистовая Барби) – роскошным драгоценным обрамлением, модели из серий «Императрицы» и «Принцессы мира» – королевской грацией, а куклы-знаменитости (Ромео и Джульетта, Фрэнк Синатра, Мерлин Монро, Элвис Пресли) – креативным воплощением творческой идеи и невероятным сходством с именитыми на весь мир и личностями.