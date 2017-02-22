Известная актриса передала привет Липецку

Накануне Екатерина Климова посетила город металлургов.

Липецк мы уже рядомМ&М @aldoninsergeytheatrecompany Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram) Фев 21 2017 в 4:38 PST

Известная театральная и киноактриса Екатерина Климова через свой аккаунт в социальной сети передала привет Липецку. Артистка посетила город металлургов накануне в рамках участия в спектакле «Мастер и Маргарита».Заметим, что выступление столичной труппы не оставило равнодушными липецких зрителей.Екатерина Климова – звезда российского театра, кино и телесериалов, прославившаяся после роли в сериале «Бедная Настя». По мнению большинства критиков, героиня Екатерины Климовой, княгиня Наталья Репнина, оказалась самым обворожительным женским персонажем проекта, затмив и исполнительницу главной роли Елену Корикову.