Культура

42 минуты назад

Липецких мужчин приглашают на праздники

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#ДеньЗащитникаОтечества #23февраля #праздник
Липецких мужчин приглашают на праздники

Липецких защитников Отечества поздравят во всех учреждениях культуры.

Как сообщает пресс-служба департамента культуры Липецка, сегодня, 22 февраля в 15.00 в Областном центре культуры и народного творчества состоится городское праздничное мероприятие, посвященное Дню Защитника Отечества. В нем примут участие руководители города и области. В торжественной обстановке состоится награждение липецких военных Почетными грамотами главы Липецкой области, чествование Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации, ветеранов военной службы, церемония награждения матерей. Праздничные мероприятия также запланированы и в других учреждениях культуры. Ярким стартом стал праздничный концерт для ветеранов армии и флота, который прошел накануне в Городском Дворце культуры. Замечательные творческие номера и праздничное настроение зрителям дарили лучшие артисты и коллективы Городского ДК. После торжественной части ветеранов ждало праздничное чаепитие в музее боевой и трудовой славы Дворца культуры. Сегодня в 10.30 ДК «Луч» в жилом районе Дачный проведет конкурс юных чтецов ко Дню защитника Отечества «Сын полка».Праздник, посвященный Дню воинской славы России, сегодня также состоится в ГДМ «Октябрь». Начало в 12.00. Концерт «Служу Отечеству» пройдет в филиале Липецкого Дома музыки «Студеновский» (ул. Шкатова, 25). Начало в 18.00. 23 февраля липецких мужчин праздничные концертные программы подготовили в ДК «Шахтинский (начало в 12.00), ДК «Матыра», ДК «Рудничный» и парке «Быханов сад» (начало в 16.00). Липецкий зоопарк подготовил акцию для мужчин к 23 февраля. При предъявлении военного билета с отметкой о прохождении воинской службы вход в зоопарк по льготному билету. 24 февраля в Концертном зале Липецкого Дома музыки в 16.00 состоится концерт лауреата Всесоюзного и международных фестивалей Липецкого симфонического оркестра, посвященный всенародно любимому празднику Дню защитника Отечества. В лучшем акустическом зале Липецка прозвучит программа «О чем поют мужчины», включающая золотые хиты оперной музыки, песни отечественных композиторов, популярные мелодии кино. В концерте примут участие солисты Липецкого симфонического оркестра, лауреат Всероссийских конкурсов Евгений Поляков (вокал). Дирижер программы – Константин Барков. Традиционно липецкие муниципальные библиотеки подготовили ряд тематических книжно-иллюстративных выставок: необычную выставку вопрос-ответ «Я стану, Родина, защитником твоим» в Центральной городской библиотеке имени С. Есенина, выставку «Есть такая профессия – Родину защищать!» в библиотечно-информационном центре «Матырский», выставку-портрет «Слава и доблесть русского солдата» в Библиотеке семейного чтения, выставку для юных читателей «Держава армией сильна» в Центральной городской детской библиотеке имени М. Пришвина.
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#ДеньЗащитникаОтечества #23февраля #праздник

Комментарии (3)

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Чили.

24 минуты назад
Интересно сколько здесь дрочащих служили?Скорее всего 0,1% защитнички мля.
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Д. Олег.

21 минуту назад
А сети- менеджера С.Иванова нужно поздровлять с 8 мартом и всех кто откосил от армии.
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Д. Олег.

22 минуты назад
А сети- менеджера С.Иванова нужно поздровлять с 8 мартом и всех кто откосил от армии.
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