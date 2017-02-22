На улице Московской «КамАЗ» сбил двух пешеходов

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области было зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 6 человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 21 февраля в Липецке на улице Московская 59-летний водитель, управляя автомобилем «КамАЗ», на регулируемом пешеходном переходе сбил двух пешеходов. Пострадавшие с различными травмами доставлялись в ГБ СМП-1, после оказания помощи отпущены.

В Хлевенском районе на трассе «Дон», 46-летний водитель грузовика «Ивеко» допустил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении «КамАЗом» под управлением 29-летнего водителя. В ДТП пострадал водитель «Ивеко», с различными травмами был госпитализирован в ГУЗ МРБ «Задонская».

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1122 нарушения ПДД, среди них – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 8, неиспользование ремней безопасности – 76, детских удерживающих устройств-2, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 87.