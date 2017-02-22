сегодня, 09:01
На улице Московской «КамАЗ» сбил двух пешеходов
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области было зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 6 человек.
В Хлевенском районе на трассе «Дон», 46-летний водитель грузовика «Ивеко» допустил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении «КамАЗом» под управлением 29-летнего водителя. В ДТП пострадал водитель «Ивеко», с различными травмами был госпитализирован в ГУЗ МРБ «Задонская».
За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1122 нарушения ПДД, среди них – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 8, неиспользование ремней безопасности – 76, детских удерживающих устройств-2, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 87.
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