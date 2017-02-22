Происшествия

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На улице Московской «КамАЗ» сбил двух пешеходов

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#авария #ДТП
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На улице Московской «КамАЗ» сбил двух пешеходов

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области было зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 6 человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 21 февраля в Липецке на улице Московская 59-летний водитель, управляя автомобилем «КамАЗ», на регулируемом пешеходном переходе сбил двух пешеходов. Пострадавшие с различными травмами доставлялись в ГБ СМП-1, после оказания помощи отпущены.

В Хлевенском районе на трассе «Дон», 46-летний водитель грузовика «Ивеко» допустил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении «КамАЗом» под управлением 29-летнего водителя. В ДТП пострадал водитель «Ивеко», с различными травмами был госпитализирован в ГУЗ МРБ «Задонская».

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1122 нарушения ПДД, среди них – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 8, неиспользование ремней безопасности – 76, детских удерживающих устройств-2, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 87.

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#авария #ДТП
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Комментарии (4)

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шардак

4 минуты назад
Пешеход думать не должен. А КамАЗу нужно ехать с адекватной скоростью, позволяющей в случае чего уступить. Тонкий намёк: по переходам не только люди перемещаются.
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Бывалый

6 минут назад
Недоразвитым ещё раз объясняю! Пешеходу ПРИТОРМОЗИТЬ проще чем камазу на льду! Сдохнешь ты, а он посидит пару лет и поедет дальше!
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Гость

23 минуты назад
Бывалый, а не пробовали притормозить перед пешеходным переходом заблаговременно, а не "переть" на таком же КАМазе на запрещающий сигнал светофора? Тогда и "бычью безмозглому" не придется "гривой крутить"...
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Бывалый

47 минут назад
Хочешь жить умей вертеться! Гривой покрути по сторонам, когда дорогу переходишь! Прёт бычье безмозглое не думая что в гололёд КАМАЗ хер остановиться! Да, и спасибо конченым пропидорам дорожникам!
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