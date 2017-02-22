За сбитую женщину и побег с места аварии водителя-липчанина лишили прав

15 февраля примерно в 16.30 на улице Ушинскогов Липецке водитель сбил женщину-пешехода.

Нарушитель скрылся с места ДТП, пострадавшая вынуждена была обратиться в медицинское учреждение, впоследствии с различными травмами госпитализирована.

Свидетели аварии описали автомобиль, а сотрудники группы розыска отдельного батальона ДПС ГИБДД установили личность нарушителя. Виновный был приговорен судом к лишению права управления транспортными средствами на срок один год.

Госавтоинспекция напоминает, что при ДТП согласно Правилам дорожного движения, пункт 2.5 автомобилисты обязаны остановиться, выставить знак «Аварийная остановка», в случае незначительного материального ущерба оформить документы без участия сотрудников полиции. В иных случаях вызвать сотрудников Госавтоинспекции.

За нарушения данного пункта ПДД КоАП РФ предусматривает наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от года до полутора лет, либо административный арест на срок до 15 суток.