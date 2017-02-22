Происшествия
14 минут назад
Пропавшие мальчики найдены
11-летнего школьника и его 14-летнего друга разыскали.
Живыми и здоровыми найдены 11-летний Дамир Султанов и 14-летний Андрей Шкатов пропавшие накануне в селе Новодмитриевка Липецкого района.
Напомним, что ребята ушли из дома около 15.00. С этого момента их никто не видел и о себе они знать не давали. Поиском детей занялись полицейские и волонтеры.
Напомним, что ребята ушли из дома около 15.00. С этого момента их никто не видел и о себе они знать не давали. Поиском детей занялись полицейские и волонтеры.