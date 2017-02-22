Происшествия

14 минут назад

Пропавшие мальчики найдены

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#пропавшие безвести

11-летнего школьника и его 14-летнего друга разыскали.

Живыми и здоровыми найдены 11-летний Дамир Султанов и 14-летний Андрей Шкатов  пропавшие накануне в селе Новодмитриевка Липецкого района.

Напомним, что ребята ушли из дома около 15.00. С этого момента их никто не видел и о себе они знать не давали. Поиском детей занялись полицейские и волонтеры.
119
#пропавшие безвести

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