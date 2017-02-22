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25 минут назад

В Липецке «Мерседес» врезался в столб

1 113
#авария #ДТП
Авария произошла в центре города.
1 113
#авария #ДТП

Комментарии (1)

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19 минут назад
крутая новость! народу это важно знать
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