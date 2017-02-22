Происшествия

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Двое детей бесследно исчезли под Липецком

3 1903
#пропавшие безвести
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Двое детей бесследно исчезли под Липецком

Мальчики пропали накануне.

11-летний Дамир Султанов и 14-летний Андрей Шкатов исчезли накануне из дома в селе Новодмитриевка Липецкого района, сообщает волонтерская организация "Поиск пропавших детей - Липецк".

Ребята ушли из дома около 15 часов во вторник, 21 февраля. С этого момента их никто не видел и о себе они знать не давали. В "Поиске пропавших детей - Липецк" уточняют приметы мальчиков и то, во что они были одеты.

Всех, кто имеет сведения о Дамире и Андрее, просят связаться с волонтерами и полицией.
3 1903
#пропавшие безвести
1

Комментарии (3)

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Миша Мухин

11 минут назад
Я их нашёл
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Миша Мухин

16 минут назад
Делать им нечего
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Ваше имя

46 минут назад
Уже нашли. Не актуально.
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