Двое детей бесследно исчезли под Липецком

Мальчики пропали накануне.

11-летний Дамир Султанов и 14-летний Андрей Шкатов исчезли накануне из дома в селе Новодмитриевка Липецкого района, сообщает волонтерская организация "Поиск пропавших детей - Липецк".



Ребята ушли из дома около 15 часов во вторник, 21 февраля. С этого момента их никто не видел и о себе они знать не давали. В "Поиске пропавших детей - Липецк" уточняют приметы мальчиков и то, во что они были одеты.



Всех, кто имеет сведения о Дамире и Андрее, просят связаться с волонтерами и полицией.